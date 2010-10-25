В Новгородской обл. в суд направлено дело главы Ростехнадзора региона, обвиняемого в 137 эпизодах взяточничества.

В Новгородской области в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и его заместителя. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, руководителя ведомства обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных п."в" ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки с вымогательством) и 135 преступлений по пп."а" и "в" ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки в составе группы лиц по предварительному сговору). Кроме того, главе Ростехнадзора региона вменяют в вину ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



Второму фигуранту дела также предъявлено обвинение в соответствии с ч.1 ст.286 УК РФ и в совершении 135 преступлений, предусмотренных пп."а" и "в" ч.4 ст.290 УК РФ.



Как установило следствие, в период с 2005г. по 2008г. руководители управления обязывали поднадзорных им юридических лиц, обращавшихся для утверждения паспортов опасных отходов, лимитов на размещение отходов, разрешений на выбросы и сбросы отходов, заключать и оплачивать фиктивные договоры. Предприниматели подписывали соглашения на предоставление консультационных, информационных и иных услуг в сфере экологической безопасности с автономной некоммерческой организацией "Учебно-методический и инженерно-технический центр энергоэффективности".



Ежемесячно поступающие на счет организации денежные средства обвиняемые делили между собой, передавая определенную часть сотрудникам областного Ростехнадзора, принимавшим участие в рассмотрении документов предпринимателей.