По благословению его святейшества святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла временно управляющим Архангельской и Холмогорской епархией назначен архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Архангельска.



Как сообщалось ранее, сегодня в Архангельске на 47-м году жизни скончался владыка Тихон, с 1996г. возглавлявший Архангельскую и Холмогорскую епархию. 23 октября в храме Всех святых состоится божественная литургия. Погребение будет совершено на Вологодском кладбище Архангельска.



Епископ Тихон (в миру Николай Степанов) родился 2 марта 1963г. в Костроме. Свое служение в православной церкви Тихон начинал иподиаконом архиепископа Костромского Кассиана. 28 августа 1991г. был пострижен в монашество епископом Петрозаводским и Олонецким Мануилом. 4 февраля 1996г. был хиротонисан в епископа Архангельского и Холмогорского.