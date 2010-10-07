Официальный курс доллара снизился на 26 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ проходит сегодня под знаком укрепления национальной валюты РФ по отношению к доллару и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро). Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России с 8 октября 2010г., снизился на 26 коп. и составил 29,6334 руб./долл. По состоянию на 12:30 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 29,6335 руб./долл., что на 24 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по доллару совершаются на уровне 29,5686 руб./долл., максимальные - 29,7331 руб./долл.

Единая европейская валюта начала торговую сессию со снижения, но спустя несколько часов ее котировки начали расти. В итоге по состоянию на 12:30 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 41,3758 руб./евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 41,593 руб./евро, минимальные - 41,3 руб./евро.

Бивалютная "корзина" (0,55 долл. и 0,45 евро) вслед за снижением курса доллара сегодня ощутимо подешевела и уже на открытии ее котировки опустились ниже отметки 35 руб. По состоянию на 12:30 мск стоимость "корзины" Банка России составляла 34,9455 руб., что на 13 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Аналитики Raiffeisen Research полагают, что волатильность рубля сохранится, поскольку Банк России вряд ли будет вмешиваться при нынешней ситуации на рынке. "По нашему мнению, регулятор будет воздерживаться от интервенций до тех пор, пока стоимость бивалютной "корзины" не достигнет 36 руб. Представители ЦБ уже заявляли о том, что волатильность рубля - это нормальное явление, и нет фундаментальных причин для ослабления валюты. До конца года Центробанк сохранит ставки на неизменном уровне. Однако уже в I квартале 2011г. регулятор может повысить ставки из-за ускорения инфляции", - подчеркнули в Raiffeisen Research.

В IV квартале 2010г. аналитики Citi не ожидают кардинальных изменений курса рубля, хотя не исключают умеренного укрепления валюты. К концу декабря возможно сезонное усиление давления на рубль из-за фискальных расходов и увеличения объема импорта. "Бегство капитала, которое было основной причиной волатильности рубля в сентябре, в IV квартале может прекратиться. Курс монетарной политики властей в ближайшее время не претерпит изменений, но инфляционное таргетирование остается на повестке дня", - полагают аналитики Citi.