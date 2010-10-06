В Петербурге вводятся новые ограничения в центре, в районе Технологического института и у Невского путепровода.

В Санкт-Петербурге вводятся новые ограничения движения транспортных средств - на ряде центральных улиц, а также в районе станции метро "Технологический институт" и у Невского путепровода. График частичного и полного закрытия дорог обнародовала пресс-служба Государственной административно-технической инспекции города.



В частности, в связи со строительством газопровода 7-8 ноября 2010г. будет запрещен проезд по нечетной стороне Клинского проспекта от Можайской улицы до Рузовской, а также ограничено движение на пересечении Рузовской улицы и Клинского проспекта с нечетной стороны. На два дня, 5 и 6 ноября, будет полностью закрыт участок Клинского проспекта от Московского проспекта до Батайского переулка, 30 октября и 1 ноября - перекресток Клинского проспекта и Бронницкой улицы. Со 2 по 4 ноября включительно нельзя будет проехать по перекрестку Клинского проспекта и Батайского переулка, с 24 по 26 октября - с Подольской улицей, с 27 по 29 октября - с Серпуховской улицей, с 18 по 20 октября - с Можайской улицей, с 21 по 23 октября - с Верейской. Все закрытые участки рекомендуется объезжать по Малодетскосельскому проспекту.



На Васильевском острове в связи с ремонтом электрокабеля 18 октября планируется ограничить движение транспорта у дома N39 по 6-й линии В.О., между Малым и Средним проспектами.



С 15 по 20 октября из-за прокладки кабеля будет ограничен проезд по Тверской улице на участке от Кавалергардской улицы до Ставропольской.



С 15 октября по 10 ноября 2010г. включительно ограничения введут на Казанской улице от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина, где будут мостить тротуары. С 11 ноября по 20 декабря ограничения будут действовать на Казанской площади - от одноименной улицы до набережной канала Грибоедова.



С 18 по 24 октября движение будет затруднено по ночам на Миллионной улице от Аптекарского переулка до Машкова переулка. На данном участке будут проводиться работы по реконструкции канализации. В те же даты проезд ограничат по нечетной стороне улицы Некрасова между улицами Маяковского и Восстания.



В течение двух дней, 16 и 17 октября, автомобильное движение будет ограничено напротив дома N68 по Невскому проспекту. Здесь будут проводиться работы по устройству временного ограждения.



На два месяца, с 1 ноября по 31 декабря, полностью запретят проезд по участку проспекта Обуховской обороны от улицы Профессора Качалова до улицы Ткачей. Объехать данный участок можно будет по Октябрьской набережной. Ограничения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей.



С 23:00 мск 8 октября до 06:00 мск 11 октября и в те же часы 15-18 октября будет запрещено движение от улицы Белы Куна в сторону улицы Цимбалина в связи с текущим ремонтом дорожного покрытия на Невском путепроводе. В указанные часы и даты закроют и Белевский проспект от Железнодорожного до улицы Цимбалина, движение будет осуществляться от Железнодорожного проспекта в сторону улицы Цимбалина. Кроме того, с вечера 8 октября до утра 11 октября и с вечера 15 октября до утра 18 октября закрывается направление движения транспорта от Ивановской улицы в сторону проспекта Славы.



На несколько дней, с 16 по 20 октября, перекроют перекресток Мебельной улицы и одноименного проезда. Здесь будут перекладывать инженерные сети и реконструировать дорогу.