В Вологде в подвале жилого дома обнаружили емкость с 1,56 кг ртути.

В Вологде в подвале жилого дома накануне была обнаружена бутылка, в которой находилось 1,56 кг ртути. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, подчеркнув, что сосуд технического назначения был плотно закупорен и не представлял угрозы для жителей дома.



В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют сотрудники милиции. На время расследования емкость вывезена на хранение в аварийно-спасательную службу Вологды.



Сообщение об обнаружении емкости с ртутью поступило на пульт спасателей 5 октября 2010г. около 13:30 мск от рабочих, осуществлявших ремонтные работы в подвале дома.