"Северсталь": IPO золотодобывающего сегмента остается одной из альтернатив.

Российская компания ОАО "Северсталь" отреагировала на распространившиеся в прессе спекуляции в отношении возможного первичного размещения акций (IPO) своего золотодобывающего подразделения Severstal Gold . В распространенных сегодня материалах компании говорится, что данный шаг является одной из альтернатив, находящейся на рассмотрении руководства.



Напомним, 1 октября 2010г. со ссылкой на одного из топ-менеджеров компании Александра Грубмана сообщалось, что "Северсталь" надеется провести IPO золотодобывающего подразделения до конца 2010г., предположительно на Лондонской фондовой бирже. Согласно поступившим ранее неофициальным данным, золотодобывающий бизнес "Северстали" может быть оценен в 4-5 млрд долл.



Золоторудный сегмент ОАО "Северсталь" был создан в 2007г. Он включает золотодобывающие активы и геологоразведочные проекты, расположенные в России, Казахстане, в ряде стран Африки. Основным производственным активом Severstal Gold является канадская компания High River Gold Mines Ltd., которая действует в Буркино-Фасо и России. High River владеет в том числе 84,9% акций ОАО "Бурятзолото" и 99% рудника "Березитовый" (Амурская область). "Северстали" принадлежит более 70% в High River Gold.



В последние месяцы "Северсталь" также активно скупает доли в небольших, но перспективных золоторудных компаниях. Так, "Северсталь" довела до 93,4% свою долю в британской компании Crew Gold Corporation, которая разрабатывает золотодобывающие проекты в Гвинее. Кроме того, "Северсталь" договорилась о приобретении 100% канадской Sacre-Coeur Minerals, которая владеет правами на разработку месторождений золота и алмазов в Гайане (Южная Америка).



По итогам 2010г. Severstal Gold планирует добыть 640-670 тыс. унций золота, а в течение следующих 3 лет довести показатель совокупной добычи золота до 1 млн унций в год.