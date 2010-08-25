Арбитраж рассмотрит иск Балтийского завода о взыскании 908,3 млн руб. 26 октября 2010г.

Арбитражный суд Москвы сегодня отложил на 26 октября 2010г. слушание дела по иску ОАО "Балтийский завод" к Министерству финансов (Минфину) РФ и ФГУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" о взыскании 908,3 млн руб.

Ранее Минфин попросил о замене ответчика на Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). Истец с доводами ответчика не согласился и ходатайствовал о привлечении Росморречфлота в качестве соответчика по делу. Суд согласился с позицией истца и ходатайство удовлетворил.

Дело касается договора Балтийского завода и ФГУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" от 1989г., согласно которому истец обязался построить атомный ледокол "50 лет Победе". В феврале 2003г. договор был перезаключен на досторойку ледокола, были перечислены средства в размере 2,5 млрд руб. В связи с тем, что за это время поменялись многие технические стандарты и стандарты экологической безопасности, а также устарели детали конструкции и произошел моральный износ техники, завод произвел ревизию и выполнил дополнительные работы по замене старого оборудования и деталей. Эти работы, по словам истца, потребовали 364 млн руб. сверх выплаченных государством денег. Однако дополнительных денег заводу выплачено не было. Истец утверждает, что в адрес заказчика были направлены уведомления о проводящихся дополнительных работах. Однако ответчик заявляет, что, хотя письма были получены, согласия на проведение дополнительных работ в адрес завода направлено не было.

Кроме того, в исковые требования завода включена сумма в 213,6 млн руб., которая была потрачена на поддержание работоспособности ледокола в 2006-2007гг., когда в Санкт-Петербурге проводился саммит "большой восьмерки", и органы Федеральной службы безопасности (ФСБ) запретили поставку топлива на ледокол в целях безопасности. Поставка топлива задержалась на 1,5 года, все это время завод поддерживал работоспособность, охрану и нахождение ледокола в доке, на что и была потрачена указанная сумма.

Суд отложил дело для подготовки истцом доказательств о всех понесенных расходах.

ОАО "Балтийский завод" - одно из крупнейших предприятий судостроительной отрасли России (входит в состав ЗАО "Объединенная промышленная корпорация"). Компания специализируется на строительстве ледоколов и судов ледового класса (с ядерными энергетическими установками и дизельных), крупнотоннажных судов для перевозки различных грузов и военных кораблей; выпускает широкий спектр изделий машиностроения, энергетического оборудования; является поставщиком цветного и стального литья.