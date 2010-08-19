ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска акций Объединенной судостроительной корпорации на 4,1 млрд руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) общим объемом 4,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, по закрытой подписке были размещены 4 млрд 100 млн ценных бумаг, номинальная стоимость каждой - 1 руб. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55331-Е-005D.

ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" зарегистрировано в 2007г. в Санкт-Петербурге. 100% акций корпорации находится в федеральной собственности. В состав ОСК входят три региональных центра: Западный центр судостроения (Санкт-Петербург), Северный центр судостроения и судоремонта (Северодвинск), Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (Владивосток). Также предусматривается создание Южного центра судостроения и судоремонта.