Володарский мост в Петербурге в ночь на 30 июля вновь будет разводиться по измененному графику.
Санкт-Петербург и область, 29 июл 2010, 17:05
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Володарский мост в Петербурге в ночь на 30 июля вновь будет разводиться по измененному графику.
Володарский мост в Санкт-Петербурге в ночь на 30 июля 2010г. вновь будет разводиться по измененному графику. По данным пресс-службы Смольного, переправа будет закрыта для автомобилистов дважды - с 1:00 мск до 3:45 мск и с 4:15 мск до 5:45 мск.
Остальные петербургские мосты разводятся по привычному графику.