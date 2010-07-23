Росстат: Средние потребительские цены на бензин в РФ с 12 по 18 июля выросли на 0,2% - до 22,10 руб./л.

Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России в период с 12 по 18 июля 2010г. повысились на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей и на 12 июля с.г. составили 22,10 руб./л, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ.

При этом цена на бензин марки А-76 увеличилась на 0,2% - до 19,52 руб./л, на бензин марки Аи-92 - на 0,2% - до 22,62 руб./л, марки Аи-95 - на 0,2% - до 24,50 руб./л., дизельное топливо - на 0,1% - до 19,18 руб./л.

Увеличение средних цен на бензин автомобильный зарегистрировано в 31 центре субъектов РФ. Наиболее существенно они выросли в Краснодаре и Хабаровске - на 1,6%. В 47 центрах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели.

Удешевление бензина было зафиксировано в 5 центрах субъектов РФ. Наиболее заметное снижение цен на него было отмечено в Самаре и Кирове - на 1,7% и 0,6% соответственно.

В Москве цены на бензин автомобильный в среднем за неделю не изменились, в Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,2%.