СИБУР урегулировал разногласия с бывшим собственником "Биаксплена" во внесудебном порядке.

СИБУР урегулировал разногласия с бывшим собственником группы компаний "Биаксплен" Владимиром Бородавкиным во внесудебном порядке, сообщила пресс-служба СИБУРа. Компания удовлетворена достигнутым компромиссом в отношении снижения суммы сделки.



Претензии СИБУРа касались оценки стоимости 50-процентной доли "Биаксплена", приобретенной СИБУРом в декабре прошлого года.



Как пояснили РБК в пресс-службе СИБУРа, перед заключением сделки компания провела оценку "Биаксплена" на основе тех гарантий и заверений, а также цифр, которые были предоставлены контрагентом. Однако после получения оперативного контроля оказалось, что некоторые ранее предоставленные финансово-экономические показатели не соответствуют действительности. Согласно условиям заключенной сделки, СИБУР обратился с исковым заявлением в арбитражный суд. Параллельно шли переговоры об урегулировании вопроса во внесудебном порядке.



Из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области следует, что "СИБУР Холдинг" обратился в суд с исковым заявлением об уменьшении покупной цены 50% "Биаксплена" до 6,261 млн руб., а также о взыскании с В.Бородавкина излишне уплаченных 1,744 млрд руб. Иск был оставлен судом без движения до 1 июля, чтобы холдинг мог предоставить дополнительные документы.



ОАО "СИБУР-Холдинг" (Санкт-Петербург) - вертикально интегрированный холдинг, перерабатывающий по единой технологической цепочке значительный объем российского углеводородного сырья. На предприятиях, входящих в холдинг, выпускается более ста наименований нефтехимической продукции. Основными видами продукции, вырабатываемой на предприятиях холдинга, являются сжиженные газы для населения, высокооктановая добавка к бензинам, гликоли, поливинилхлорид, капролактам, полиэтилен, полипропилен, полистирол, синтетические каучуки, шины, резинотехнические изделия, конструкционные материалы, синтетические волокна и ткани. Акционерами компании являются структуры ОАО "Газпромбанк". Функции исполнительного органа общества осуществляет управляющая организация ООО "СИБУР".



"Биаксплен" - крупнейший потребитель полипропилена СИБУРа. Нефтехимический холдинг планирует увеличить полипропиленовые мощности к 2012 г. на 500 тыс. т в год за счет строящегося комплекса в Тобольске. Производственная структура "Биаксплена" состоит из трех заводов, расположенных в Нижегородской, Курской и Московской областях с совокупной мощностью производственных линий 87 тыс. т пленки в год. В декабре 2009г. СИБУР приобрел долю в размере 50% уставного капитала ООО "Биаксплен".