В Выборгский суд Ленобласти направлено дело таможенного инспектора, незаконно впустившего в РФ партию оружия.

Отдел по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении старшего государственного таможенного инспектора МАПП "Брусничное" Выборгской таможни Северо-Западного таможенного управления Владимира Кононенко, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного комитета при прокуратуре РФ, в настоящее время дело инспектора направлено для рассмотрения в Выборгский городской суд Ленинградской области.

Следствие установило, что В.Кононенко незаконно впустил на территорию России охотничье оружие и боеприпасы, вывезенные по подложным документам.

Как отмечают в СКП, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела против коллеги вышеназванного таможенника - государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра МАПП "Брусничное" Сергея Тимофеева. Он также подозревается в превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Кроме того, инспектору вменяется покушение на кражу чужого имущества (ч.3 ст.30 и ч.1 ст.158 УК РФ).

По версии следствия, С.Тимофеев, находясь в помещении склада временного хранения ЗАО "Ростек-Выборг", при осуществлении таможенного досмотра груза в отсутствие декларанта ООО "Химпромкомлект" вытащил из бокса досмотра ноутбук с установочными дисками, спрятал похищенное в шкафчике для хранения форменной одежды, а впоследствии не внес эти предметы в акт таможенного досмотра, содержащий перечень досмотренных товаров.