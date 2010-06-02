Концерн "Росэнергоатом" получил лицензии на размещение энергоблоков N3 и N4 ЛАЭС-2.

ОАО "Концерн "Росэнергоатом" получило от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) лицензии (NГН-01-101-2344 и NГН-01-101-2345) на размещение энергоблоков N3 и N4 Ленинградской АЭС-2. Как сообщает пресс-служба ЛАЭС, срок действия лицензий на размещение ядерной установки определен до 9 апреля 2013г.

Как пояснили в дирекции строящейся ЛАЭС-2 (филиал ОАО "Концерн "Росэнергоатом"), в настоящее время продолжаются проектно-изыскательские работы на месте будущего строительства, а также завершается согласование акта выбора земельного участка для сооружения третьего и четвертого энергоблоков. Реальные строительно-монтажные работы на этих объектах, вероятнее всего, начнутся в конце 2010г. - начале 2011г.

Напомним, на строительной площадке Ленинградской АЭС-2 в настоящее время работы ведутся на 51 объекте по сооружению энергоблоков N1 и N2. Лицензию на сооружение первого энергоблока станции (NГН-02-101-1860) сроком действия 31 марта 2018г. Ростехнадзор выдал 11 июня 2008г., на сооружение второго блока (NГН-02-101-2148) сроком действия до 14 июля 2019г. - 15 июля 2009г.

Строительство Ленинградской АЭС-2 началось 30 августа 2007г. в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Объект предназначен для поэтапного замещения действующих мощностей Ленинградской АЭС. Сооружение ЛАЭС-2 включено в федеральную целевую программу развития атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010гг. и на перспективу до 2015г. Заказчиком-застройщиком проекта является ОАО "Концерн "Росэнергоатом". Генеральным подрядчиком и генпроектировщиком - ОАО "СПбАЭП" (входит в состав ОАО "Атомэнергопром"). Электрическая мощность каждого энергоблока будущей ЛАЭС-2 определена в размере 1 тыс. 172 МВт, тепловая - 250 Гкал/ч. Расчетный срок службы ЛАЭС-2 - 50 лет, основного оборудования - 60 лет.

Ввод энергоблока N1 ЛАЭС-2 запланирован на осень 2013г., второго блока - на конец 2016г., третьего - на 2018г., четвертого - на 2019г. В рамках сооружения ЛАЭС-2 в 2009г. было освоено порядка 7 млрд руб., в 2010г. планируется освоить 24 млрд руб. Общий объем финансирования сооружения первого и второго энергоблоков станции составит 220 млрд руб.