Чистая прибыль банка СИАБ по РСБУ в I квартале 2010г. выросла в 2,2 раза - до 10,3 млн руб.

Чистая прибыль банка СИАБ по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2010г. выросла в 2,2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 10 млн 317 тыс. руб. Об этом сообщается в официальных материалах кредитной организации.

Активы банка с начала года увеличились на 7,4% и на 1 апреля 2010г. составили 3 млрд 109 млн 749 тыс. руб.

ОАО "СИАБ" (Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк) основано в 1995г. Кредитное учреждение предоставляет полный комплекс банковских услуг юридическим и физическим лицам в Петербурге и Ленинградской области. Чистые активы банка по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009г. увеличились на 30% и по состоянию на 1 января 2010г. достигли 3 млрд 900 млн руб. Чистая прибыль в 2009г. составила 25 млн руб., увеличившись к уровню 2008г. на 78%.