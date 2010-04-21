В Петербурге арестован уроженец Таджикистана, у которого изъято свыше 5,2 кг героина.

Сотрудники управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали уроженца Таджикистана, который подозревается в незаконном обороте крупных партий героина. Как передает пресс-служба регионального Госнаркоконтроля, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотических средств в особо крупном размере). Ему избрана мера пресечения в виде ареста.
В ходе личного досмотра у наркодельца было обнаружено порядка 250 г запрещенного вещества, в арендуемой им квартире - еще около 5 кг героина. Кроме того, у злоумышленника было изъято несколько мобильных телефонов и порядка 30 тыс. руб.
По оперативным данным, изъятая партия героина была доставлена из Афганистана.