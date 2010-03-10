МЭС Северо-Запада заменили два автотрансформатора стоимостью 250 млн руб. на подстанции "Восточная" (Ленобласть).

Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада заменили два автотрансформатора 330 кВ на подстанции 330 кВ "Восточная" (Ленинградская область). Как передает пресс-служба компании, стоимость оборудования и работ по его монтажу составила порядка 250 млн руб. Установка трансформаторов выполнена в рамках комплексной реконструкции энергообъекта.



Два автотрансформатора 330 кВ суммарной мощностью 400 МВА, установленные на "Восточной", оснащены высоковольтными вводами, радиаторами, устройствами регулировки напряжения и шкафами автоматики охлаждения.



Реконструкция подстанции 330 кВ "Восточная" ведется с мая 2008г. За это время на энергообъекте завершено строительство первого общеподстанционного пункта управления и открытого распределительного устройства 330 кВ. До 2011г. на "Восточной" будет сооружен второй общеподстанционный пункт управления, заменены два автотрансформатора суммарной мощностью 400 МВА, а также выполнен перевод двухцепной линии электропередачи 220 кВ Восточная - Волхов - Северная на напряжение 330 кВ. В результате технического перевооружения подстанции "Восточная" будет повышена надежность электроснабжения крупных предприятий и жилых кварталов в центре Санкт-Петербурга, а также потребителей Всеволожского и Выборгского районов Ленинградской области.



Подстанция 330 кВ "Восточная" была введена в эксплуатацию в 1964г. В середине 1970-х гг. энергообъект стал системообразующей подстанцией: свыше 20 линий электропередачи соединяют его с подстанциями 110 кВ, 220 кВ и 330 кВ и важнейшими для региона генерирующими источниками - Ленинградской атомной электростанцией, Северо-Западной и Правобережной теплоэлектроцентралями.



Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада являются филиалом ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". В зону обслуживания МЭС Северо-Запада входят 11 субъектов РФ площадью 2 млн 446,8 тыс. кв км - Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Калининградская, Архангельская области, Республики Карелия и Коми. МЭС Северо-Запада эксплуатируют энергообъекты высокого класса напряжения - 95 подстанции 110, 220, 330 и 750 кВ суммарной трансформаторной мощностью 37 тыс. 59,9 МВА. Общая протяженность линий электропередачи по МЭС Северо-Запада составляет 14 тыс. 523 км.