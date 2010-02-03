В Петербурге на Невском проспекте автобус выехал на тротуар, сбив насмерть двоих человек.
Санкт-Петербург и область, 03 фев 2010, 17:27
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В Петербурге на Невском проспекте автобус выехал на тротуар, сбив насмерть двоих человек.
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте автобус маршрута N15 выехал на тротуар, сбив насмерть двоих человек. Как сообщает пресс-служба городского управления МЧС, авария произошла около 16:30 мск 3 февраля 2010г. у дома N108 на Невском проспекте.
По предварительным данным, в результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и других оперативных служб.