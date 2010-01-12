ФСФР отказала в госрегистрации отчетов об итогах выпусков облигаций серий 03 и 04 "Адамант-Финанса" на 5 млрд руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла решение отказать в государственной регистрации отчетов об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий 03 и 04 с обязательным централизованным хранением ООО "Адамант-Финанс" (SPV-компания холдинга "Адамант") общим объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Данное решение принято ФСФР в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпусков. Государственные регистрационные номера выпусков 4-03-36080-R и 4-04-36080-R от 23 октября 2008г. аннулированы.
Напомним, что 9 декабря 2009г. ФСФР приостановила эмиссию облигаций серии 03 и 04 "Адамант-Финанса" на 5 млрд руб. ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект данных облигаций в октябре 2008г.
Многопрофильная холдинговая компания "Адамант" (г.Санкт-Петербург) осуществляет деятельность по проектированию и строительству торговых комплексов, оптово-розничной торговле, производству мебели, занимается ресторанным, рекламным, туристическим бизнесом. К 2010г. компания планирует ввести в эксплуатацию 1,7 млн кв. м площадей торговой и развлекательной направленности.