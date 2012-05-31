В Подмосковье задержан грабитель, выживший после налета на дом бизнесмена Г.Саркисяна

Полицейские задержали в Подмосковье четвертого подозреваемого в нападении на семью тульского бизнесмена Гегама Саркисяна.

Полицейские задержали в Подмосковье четвертого подозреваемого в нападении на семью тульского бизнесмена Гегама Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Тульской области.



Преступник был схвачен в ночь на четверг, 31 мая 2012г. Оперативникам также удалось установить и задержать организатора и пособника данного преступления.



В настоящее время они находятся в следственном изоляторе. Расследование дела продолжается, устанавливаются все члены преступной группы, причастной к нападению на семью Г.Саркисяна.



Напомним, инцидент произошел 7 апреля 2012г. в городе Богородицк Тульской области. Четверо ворвались в дом предпринимателя Г.Саркисяна и потребовали денег, угрожая его детям. Хозяин оказал преступникам сопротивление и сумел нанести трем из них смертельные ранения. Четвертый грабитель скрылся с места преступления. Сам бизнесмен получил в результате нападения травмы и был госпитализирован.



По данному факту возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц). Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе: за Г.Саркисяна вступились блогеры, уверенные, что заводить дело на защищавшего семью мужчину не стоило. Поддержать и помочь бизнесмену пообещал даже губернатор Тульской области Владимир Груздев.



В итоге Следственный комитет РФ по итогам проверки пришел к выводу, что Г.Саркисян действовал в пределах необходимой обороны и что оснований для привлечения его к уголовной ответственности нет. Кроме того, в рамках дела о разбойном нападении бизнесмен был признан потерпевшим.