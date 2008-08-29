Сегодня "Зенит" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Сегодня вечером в Монако петербургский футбольный клуб "Зенит" и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок УЕФА. Матч начнется в 22:45 мск.

Сегодня вечером в Монако петербургский футбольный клуб "Зенит" и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок УЕФА. Матч начнется в 22:45 мск.

Букмекеры, разумеется, считают англичан фаворитами поединка. На победу "Манчестер Юнайтед" в Британии принимаются ставки с коэффициентом 1,61, на выигрыш "Зенита" – 6,00. По мнению букмекерских контор, наиболее вероятные авторы голов в сегодняшнем матче – Карлос Тевес и Уэйн Руни. В составе "Зенита", по версии одной из крупнейших мировых букмекерских фирм William Hill, больше всего шансов отличиться у Павла Погребняка и Андрея Аршавина.

Комментируя предстоящий поединок на вчерашней пресс-конференции, главный тренер "Зенита" Дик Адвокаат также не удержался от комплиментов сопернику, назвав "Манчестер Юнайтед" "одной из лучших команд в мире". "Англичане выглядят свежее нашей команды", - признал наставник российского клуба. "Все ждут, что "Манчестер" выиграет, - отметил он. - Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы завоевать трофей".

Эксперты между тем признают, что исход сегодняшнего матча может оказаться неожиданным. "Ожидать от "Зенита" в данный момент можно чего угодно", - заметил в интервью изданию "Спорт-Экспресс" бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. По его мнению, чтобы одолеть английский клуб "Зениту" нужно продемонстрировать 130% своих возможностей, "прыгнуть выше головы".

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис, который сейчас занимает должность генерального директора новотроицкой "Носты", предположил, что питерцам может сыграть на руку тот факт, что в России футбольный сезон в самом разгаре, в то время как в Англии он только начинается. Кроме того, эксперт не исключил, что у "Зенита" в этом матче окажется выше мотивация, что также может сказаться на результате. Он напомнил, что из-за травмы в розыгрыше Суперкубка не сможет принять участие Криштиану Роналду, что также не может не радовать "сине-бело-голубых".

Кстати, многие считают, что "прыгнуть выше головы" "Зениту" вполне под силу. "Потенциал питерцев высок, хотя сейчас много скептицизма по поводу их выступлений в чемпионате России, - заявил журналистам спортивный комментатор Виктор Гусев. - Но собраться на игру, которая впервые происходит в истории клуба, и прыгнуть выше головы команда может".

Все специалисты сходятся в том, что во многом качество игры "Зенита" и итог матча будут зависеть от того, как будет действовать связка Тимощук – Зырянов в центре поля.

Напомним, что "Зенит" получил право бороться за Суперкубок УЕФА, в этом году впервые в своей истории завоевав Кубок УЕФА. В финале европейского турнира, который состоялся в Манчестере 14 мая, "сине-бело-голубые" одержали победу над шотландским "Глазго Рейнджерс". Матч завершился со счетом 2:0: первый мяч в ворота соперника во втором тайме забил Игорь Денисов, второй – на последней минуте добавленного времени – отправил в сетку ворот шотландцев Константин Зырянов.

"Манчестер Юнайтед" в этом году уже в третий раз за последние десять лет завоевал титул победителя Лиги чемпионов, переиграв 21 мая лондонский "Челси". Основное и дополнительное время матча на стадионе "Лужники" в Москве закончились вничью со счетом 1:1 (голы забили Криштиану Рональду и Фрэнк Лэмпард), и победителя выявила серия пенальти.

Суперкубок УЕФА ведет свою историю с 1974г., когда за трофей боролись обладатели Кубка кубков и Кубка чемпионов. Изначально соперники по Суперкубку встречались дважды – дома и на выезде, победителем признавалась команда, забившая больше мячей по сумме двух игр. Теперь же победитель определяется по итогам одного матча. Как в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов, если после основного времени счет остается ничейным, добавляются два дополнительных тайма по 15 минут. Если и они не выявляют победителя, все решает серия пенальти.

В минувшем году обладателем Суперкубка УЕФА стал итальянский "Милан", до этого выигравший Лигу чемпионов. Он победил испанскую "Севилью", взявшую Кубок УЕФА, со счетом 3:1.

Уже десять лет этот трофей разыгрывают на стадионе "Луи II" в Монако, который вмещает свыше 18 тысяч зрителей. Отметим, что сегодня на трибунах спортивной арены "Зенит" поддержат более шести тысяч болельщиков, в то время как английская сторона выкупила вдвое меньше билетов на матч.