Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,26 56,72 EUR Нал. 70,54 69,76 USD Бирж. 56,82 +0,16 EUR Бирж. 70,06 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8938,80 -685,20 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,97 -0,79% DJIA 25245,78 -0,36% Nasdaq 7602,83 +0,56% FTSE 7214,76 -0,13%
Сегодня "Зенит" сразится с "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
Могерини призвала «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража 22:40, Экономика МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа
Сегодня "Зенит" сразится с "Манчестер Юнайтед"
Санкт-Петербург и область, 29 авг 2008, 13:05
0
Сегодня "Зенит" сразится с "Манчестер Юнайтед"
Сегодня вечером в Монако петербургский футбольный клуб "Зенит" и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок УЕФА. Матч начнется в 22:45 мск.

Сегодня вечером в Монако петербургский футбольный клуб "Зенит" и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок УЕФА. Матч начнется в 22:45 мск.

Букмекеры, разумеется, считают англичан фаворитами поединка. На победу "Манчестер Юнайтед" в Британии принимаются ставки с коэффициентом 1,61, на выигрыш "Зенита" – 6,00. По мнению букмекерских контор, наиболее вероятные авторы голов в сегодняшнем матче – Карлос Тевес и Уэйн Руни. В составе "Зенита", по версии одной из крупнейших мировых букмекерских фирм William Hill, больше всего шансов отличиться у Павла Погребняка и Андрея Аршавина.

Комментируя предстоящий поединок на вчерашней пресс-конференции, главный тренер "Зенита" Дик Адвокаат также не удержался от комплиментов сопернику, назвав "Манчестер Юнайтед" "одной из лучших команд в мире". "Англичане выглядят свежее нашей команды", - признал наставник российского клуба. "Все ждут, что "Манчестер" выиграет, - отметил он. - Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы завоевать трофей".

Эксперты между тем признают, что исход сегодняшнего матча может оказаться неожиданным. "Ожидать от "Зенита" в данный момент можно чего угодно", - заметил в интервью изданию "Спорт-Экспресс" бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. По его мнению, чтобы одолеть английский клуб "Зениту" нужно продемонстрировать 130% своих возможностей, "прыгнуть выше головы".

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис, который сейчас занимает должность генерального директора новотроицкой "Носты", предположил, что питерцам может сыграть на руку тот факт, что в России футбольный сезон в самом разгаре, в то время как в Англии он только начинается. Кроме того, эксперт не исключил, что у "Зенита" в этом матче окажется выше мотивация, что также может сказаться на результате. Он напомнил, что из-за травмы в розыгрыше Суперкубка не сможет принять участие Криштиану Роналду, что также не может не радовать "сине-бело-голубых".

Кстати, многие считают, что "прыгнуть выше головы" "Зениту" вполне под силу. "Потенциал питерцев высок, хотя сейчас много скептицизма по поводу их выступлений в чемпионате России, - заявил журналистам спортивный комментатор Виктор Гусев. - Но собраться на игру, которая впервые происходит в истории клуба, и прыгнуть выше головы команда может".

Все специалисты сходятся в том, что во многом качество игры "Зенита" и итог матча будут зависеть от того, как будет действовать связка Тимощук – Зырянов в центре поля.

Напомним, что "Зенит" получил право бороться за Суперкубок УЕФА, в этом году впервые в своей истории завоевав Кубок УЕФА. В финале европейского турнира, который состоялся в Манчестере 14 мая, "сине-бело-голубые" одержали победу над шотландским "Глазго Рейнджерс". Матч завершился со счетом 2:0: первый мяч в ворота соперника во втором тайме забил Игорь Денисов, второй – на последней минуте добавленного времени – отправил в сетку ворот шотландцев Константин Зырянов.

"Манчестер Юнайтед" в этом году уже в третий раз за последние десять лет завоевал титул победителя Лиги чемпионов, переиграв 21 мая лондонский "Челси". Основное и дополнительное время матча на стадионе "Лужники" в Москве закончились вничью со счетом 1:1 (голы забили Криштиану Рональду и Фрэнк Лэмпард), и победителя выявила серия пенальти.

Суперкубок УЕФА ведет свою историю с 1974г., когда за трофей боролись обладатели Кубка кубков и Кубка чемпионов. Изначально соперники по Суперкубку встречались дважды – дома и на выезде, победителем признавалась команда, забившая больше мячей по сумме двух игр. Теперь же победитель определяется по итогам одного матча. Как в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов, если после основного времени счет остается ничейным, добавляются два дополнительных тайма по 15 минут. Если и они не выявляют победителя, все решает серия пенальти.

В минувшем году обладателем Суперкубка УЕФА стал итальянский "Милан", до этого выигравший Лигу чемпионов. Он победил испанскую "Севилью", взявшую Кубок УЕФА, со счетом 3:1.

Уже десять лет этот трофей разыгрывают на стадионе "Луи II" в Монако, который вмещает свыше 18 тысяч зрителей. Отметим, что сегодня на трибунах спортивной арены "Зенит" поддержат более шести тысяч болельщиков, в то время как английская сторона выкупила вдвое меньше билетов на матч.

Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
В Лиге чемпионов "Зениту" достались неудобные соперники Санкт-Петербург и область
Фанатов "Зенита" в Монако будет вдвое больше Санкт-Петербург и область
Фанаты "Зенита" более 3 часов не могли вылететь в Ниццу Санкт-Петербург и область
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.