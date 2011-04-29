Доллар подорожал на 2 коп., евро - на 4 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня. Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:30 мск составлял 27,5304 руб./долл., что на 2 коп. выше уровня закрытия торгов накануне, 28 апреля. Минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 27,4776 руб./долл., максимальные - 27,5574 руб./долл.



Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:30 мск составлял 40,8583 руб./евро, что на 4 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 40,88 руб./евро, минимальные - 40,7895 руб./евро.



Стоимость бивалютной "корзины" (0,55 долл. и 0,45 евро) по состоянию на 10:30 мск составляла 33,5227 руб., что на 4 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.



Руководитель аналитического отдела ГК Broco Алексей Матросов отмечает, что текущая динамика валют, входящих в бивалютную "корзину", отражает опубликованные накануне итоги заседания ФРС. Однако диапазон колебаний российской валюты в большей степени зависит от цен на нефть и решения по процентной ставке Банка России.



"Впрочем, учитывая невысокий уровень апрельской инфляции, регулятор может ограничиться повышением резервных нормативов для банков. Тем не менее, среднесрочный прогноз по рублю сохраняется в рамках восходящей тенденции к "корзине" валют", - подчеркнул А.Матросов.

Напомним, что официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 29 апреля 2011г., составляет 27,4977 руб./долл., курс евро - 40,8121 руб./евро.