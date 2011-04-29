Доллар подорожал на 2 коп., евро - на 4 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня. Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:30 мск составлял 27,5304 руб./долл., что на 2 коп. выше уровня закрытия торгов накануне, 28 апреля. Минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 27,4776 руб./долл., максимальные - 27,5574 руб./долл.
Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:30 мск составлял 40,8583 руб./евро, что на 4 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 40,88 руб./евро, минимальные - 40,7895 руб./евро.
Стоимость бивалютной "корзины" (0,55 долл. и 0,45 евро) по состоянию на 10:30 мск составляла 33,5227 руб., что на 4 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Руководитель аналитического отдела ГК Broco Алексей Матросов отмечает, что текущая динамика валют, входящих в бивалютную "корзину", отражает опубликованные накануне итоги заседания ФРС. Однако диапазон колебаний российской валюты в большей степени зависит от цен на нефть и решения по процентной ставке Банка России.
"Впрочем, учитывая невысокий уровень апрельской инфляции, регулятор может ограничиться повышением резервных нормативов для банков. Тем не менее, среднесрочный прогноз по рублю сохраняется в рамках восходящей тенденции к "корзине" валют", - подчеркнул А.Матросов.
Напомним, что официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 29 апреля 2011г., составляет 27,4977 руб./долл., курс евро - 40,8121 руб./евро.