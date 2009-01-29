Рубль вновь опустился на максимальные значения

Банки снова начали активно скупать валюту, что привело к рекордному ослаблению рубля к бивалютной корзине, которая подорожала по итогам торгов с 37,77 до 38,75 руб.

Банки снова начали активно скупать валюту, что привело к рекордному ослаблению рубля к бивалютной корзине, которая подорожала по итогам торгов с 37,77 до 38,75 руб.

Как пишет сегодняшняя РБК daily, валютные торги в четверг начались с падения российского рубля: котировки рубля к бивалютной корзине снизились на открытии до 39,38 руб., а доллар впервые в истории пробил отметку 34,6 руб./долл. Причем эксперты ожидают дальнейшего падения российской валюты, по крайней мере до уровня 41 руб. к бивалютной корзине.

"По сути дела, мы уже в среду начали покупать валюту, и основания считать, что в четверг доллар упадет, не было", - отметил дилер банка "Альба Альянс" Артем Рощин. А начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко говорит, что "мы встретили продажи валюты Банком России", когда стоимость корзины достигла уровня 38,75 руб. По его оценке, ЦБ продал накануне порядка 500 млн долл. При этом А.Панасенко не считает, что продажей валюты ЦБ дал понять рынку, что будет удерживать участников от стремления подойти к верхней границе коридора (41 руб.): "Банк России просто пытается сгладить внутридневные колебания валютного рынка".

В обзоре Альфа-банка "Девальвация рубля: порочный круг" говорится, что сильное давление на рубль сохранится, если не прекратится вливание в банки краткосрочной ликвидности. Аналитики банка отмечают, что налоговые выплаты заставили ряд рыночных игроков сократить свои валютные позиции, тем самым содействуя стабилизации курса рубля.

По мнению руководителя отдела экономического анализа МДМ-банка Николая Кащеева, на рынке побеждают ожидания дальнейшего ослабления рубля: "Возможно, играет свою роль тот факт, что нефть все же стабилизировалась на низком уровне, и кроме того, ожидания инъекции в банковскую систему еще 900 млрд руб. для капитализации государственных и иных банков не способствуют уверенности в том, что ЦБ в дальнейшем еще не "подвинется".

Отметим, что наиболее выгодные курсы американской валюты в банках Санкт-Петербурга 29 января составили: максимальный курс покупки - 34,1 руб./долл., минимальный курс продажи - 34,3 руб./долл.