Д.Медведев попросил ФСБ обратить внимание на теракты

Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступил на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В своем выступлении он поставил перед ФСБ целый ряд задач, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступил на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В своем выступлении он поставил перед ФСБ целый ряд задач, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

В частности, по его словам, несмотря на резкое уменьшение в 2008 году числа крупных терактов, количество террористических проявлений так и не снизилось. Президент попросил присутствовавших на заседании обратить на этот факт особое внимание.

По замечаниям Д.Медведева, ситуация "в Северокавказском регионе остается сложной", этот регион необходимо держать "под постоянным контролем". Президент напомнил о своей недавней поездке в Ингушетию и, исходя из ее результатов, считает необходимым "серьезно повысить координацию работы всех правоохранительных ведомств". Это, заметил он, прямая задача Национального антитеррористического комитета (НАК), где ведущую роль играет ФСБ.

Как считает Д.Медведев, "в сфере антитеррора крайне важно организовать эффективную оперативно-розыскную работу". Она помогает, пояснил он, получить информацию об идеологической и финансовой базе террористических групп, тем самым лишая их денежной подпитки и затрудняя рекрутирование новых членов в бандформирования.

Президент отметил также необходимость дальнейшего совершенствования законодательства для нейтрализации терроризма. "Новые нормы, которые в конце прошлого года внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, призваны исключить саму возможность избежания наказания за террористическую деятельность", - подчеркнул он.

Президент России призвал "повысить надежность антитеррористических мер при проведении массовых мероприятий, в том числе с высоким международным представительством". Речь идет о саммитах Россия - ЕС, ШОС, АТЭС, а также о предстоящих Олимпийских играх. "Уже сейчас, - подчеркнул он, - надо сделать все необходимое для обеспечения их участников и гостей всеми мерами безопасности".