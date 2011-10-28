Убийца Е.Свиридова приговорен к 20 годам заключения

Мосгорсуд приговорил Аслана Черкесова, обвинявшегося в убийстве болельщика футбольного клуба "Спартак" Егора Свиридова, к 20 годам лишения свободы.

Мосгорсуд приговорил Аслана Черкесова, обвинявшегося в убийстве болельщика футбольного клуба "Спартак" Егора Свиридова, к 20 годам лишения свободы.



Как сообщили в суде, приговором суда уроженец г.Нальчика (Кабардино-Балкария) признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.



Представители госбвинения просило приговорить А.Черкесова к 23 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, остальных пятерых обвиняемых - к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.



Гособвинение напомнило, что у А.Черкесова есть четыре погашенные судимости, он являлся фигурантом ряда возбужденных в 2002, 2003, 2007 и 2009гг. уголовных дел, большинство из которых были закрыты за примирением сторон.



Напомним, вызвавшее большой общественный резонанс убийство болельщика "Спартака" произошло в ночь на 6 декабря 2010г. на Кронштадтском бульваре в Москве. В результате нападения погиб 28-летний Е.Свиридов, что спровоцировало массовые акции протеста под националистическими лозунгами в 12 городах России.



С одной стороны в драке на Кронштадтском бульваре участвовали шестеро выходцев с Кавказа, с другой – футбольные фанаты Дмитрий Филатов, Сергей Гаспарян, Дмитрий Корнаков, Денис Петроченко и Е.Свиридов. Е.Свиридову выстрелили из травматического пистолета в затылок, его друг получил огнестрельное ранение в область живота, еще несколько человек отделались ушибами и ссадинами.