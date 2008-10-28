Россияне назвали самое выдающееся событие ХХ века

Россияне считают самым выдающимся событием XX века Великую Отечественную войну. Как показали результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такой точки зрения придерживаются 16% опрошенных. 13% респондентов отмечают полет Юрия Гагарина в космос, в то время как 10 лет назад такого мнения придерживались 25%.

Россияне считают самым выдающимся событием XX века Великую Отечественную войну. Как показали результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такой точки зрения придерживаются 16% опрошенных. 13% респондентов отмечают полет Юрия Гагарина в космос, в то время как 10 лет назад такого мнения придерживались 25%.

Еще 5% называют наиболее значимой высадку человека на Луну (десять лет назад - лишь 1%). 4% респондентов полагают, что наиболее выдающееся событие XX века - Великая Октябрьская революция (в 1998г. об этом заявляли 9%). Ниже в рейтинге располагаются перестройка и научно-техническая революция (по 4%), развал СССР (3%). По 2% набрали такие события, как приход к власти в РФ Владимира Путина и изобретение компьютера. Изобретение атомной бомбы, сотовой связи, телевидения, а также спортивные достижения нашей страны и Олимпиада в Москве 1980г. отметили по 1% россиян.

От 0,4% до 0,2% голосов получили такие исторические вехи, как уход Бориса Ельцина с поста президента РФ, ввод войск в Афганистан и начало чеченской войны. 39% респондентов затруднились ответить. Десять лет назад россияне указывали и на такие события, как переход к демократии (3%), достижения в области медицины (1%).

Самым трагическим событием XX века большинство россиян (36%) называют Великую Отечественную войну. По итогам исследований, проведенных в 1998г., в этом рейтинге лидировали Первая и Вторая мировые войны (43%). Далее в рейтинге в 2008г. следует катастрофа на Чернобыльской АЭС (9%). Войны в Чечне и Афганистане считают наиболее трагическими событиями 8% опрошенных (за десять лет доля таких россиян снизилась с 14%). 6% респондентов указывают на распад СССР, по 4% - Октябрьскую революцию 1917г. и природные катаклизмы.

Трагедия в Беслане и захват здания театрального центра на Дубровке отметили по 3% опрошенных. Далее следуют путч 1991г. и взрыв башен-близнецов Всемирного торгового центра 11 сентября 2001г. (по 2%). По 1% набрали такие трагические события, как гибель подводной лодки "Курск", атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, правление Бориса Ельцина, режим Иосифа Сталина, расстрел царской семьи и изобретение ядерного оружия. 0,4% респондентов назвали самой страшной гибель "Титаника". 16% затруднились ответить. В 1998г. наши соотечественники в ряду самых трагических событий века землетрясение в Армении в 1988г., озоновые дыры, катастрофы, голод, болезни, эпидемии, терроризм и фашизм, смерть известных людей (В.Ленина, И.Сталина и т.д.), СПИД, ВИЧ и наркоманию (по 1%).

Крупнейшим достижением XX века россияне считают освоение космоса. Этой точки зрения придерживаются 16% респондентов. Десять лет назад такое мнение высказывали 22% опрошенных. В 5% случаев крупнейшим достижением наши сограждане называют использование атомной энергии (в 1998г. его называли в 9% случаев). Далее следуют достижения в медицине и изобретение компьютера (по 4%). По 3% голосов набрали изобретение сотовых телефонов, ядерного оружия, телевидения, нанотехнологий и Интернета. Клонирование считают наиболее выдающимся достижением 2% россиян. Ниже в качестве важнейших достижений следуют электричество и бытовая техника (по 1%). 49% опрошенных затруднились ответить. Десять лет назад россияне указывали в числе наиболее великих достижения в физике, химии, открытие ВИЧ, изобретение радио, а также войны и развал СССР (по 1%).

Самым большим разочарованием XX века стал для россиян распад СССР (17%) - десять лет это событие также занимало первое место. Далее следуют перестройка, бедность, нищета и болезни (по 6%). По 4% голосов набрали войны в Чечне и Афганистане, нестабильность в стране, рост цен, взрывы атомных бомб. Для 3% опрошенных самым большим разочарованием стал крах идей коммунизма. Ниже следуют правление Бориса Ельцина и Михаила Горбачева, дефолт (по 2%), Великая Октябрьская революция, ухудшение экологии, плохая медицина и сталинский режим (по 1%). Десять лет назад россияне среди самых больших разочарований века указывали и такие явления, как современный образ жизни (6%), безработица и социально-экономические реформы, упадок духовности, наркомания и экология (по 1%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 12-13 июля 2008г. Опрошены 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.