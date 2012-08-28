В Подмосковье избита замглавы следственного отдела Ступино

В Подмосковье неизвестные избили заместителя главы следственного отдела г.Ступино.

В Подмосковье неизвестные избили заместителя главы следственного отдела г.Ступино. Об этом сообщает Управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ.



По данному факту возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем) и ч.1 ст.162 УК РФ (разбой).



В Следственном комитете сообщили, что сегодня, 28 августа 2012г., утром на ул.Чайковского в городе Ступино с множественными телесными повреждениями без сознания обнаружена заместитель руководителя следственного отдела по г.Ступино Главного следственного управления СК РФ по Московской области Светлана Кочукова.



Согласно версии следствия, нападение на нее произошло около 2:00 мск, когда женщина, покинув здание следственного отдела, пешком направлялась к своему дому. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.



Отрабатываются различные версии преступления, в качестве основной следователи рассматривают версию, связанную со служебной деятельностью потерпевшей. Для оказания практической помощи в раскрытии преступления в Московскую область направлены криминалисты центрального аппарата СК РФ.