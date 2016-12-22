Петербург за пять минут: проекты к ЧМ-2018 и невменяемый «террорист»

РБК Петербург с подборкой самых актуальных и читаемых новостей вторника, 27 февраля:

Фото: РБК Петербург

«Роснано» продает свой петербургский актив

Петербургское инновационное предприятие ООО «ЛЕД-Энергосервис» (принадлежит «Роснано») выставило на продажу комплекс на Таллинском шоссе, 206, где производятся светодиоды «Оптоган». Речь идет о производственном комплексе площадью 15 тыс. кв. м с соседним участком площадью 1,7 га, на котором можно построить еще одно производство или склад площадью 10 тыс. кв. м, отмечают консалтеры.

Попали под нож: что не построят в Петербурге к ЧМ-2018

В Петербурге завершается инфраструктурная программа, приуроченная к ЧМ-2018. Чиновники утверждают, что все намеченное к мундиалю (в общей сложности восемь объектов) будет готово в срок. Смольный рассчитывал использовать чемпионат как способ решить инфраструктурные проблемы города. Однако на практике выполнены лишь те планы, которые касаются непосредственно ЧМ-2018. От целого ряда проектов, не связанных со спортивным событием, но жизненно необходимых для комфорта горожан, пришлось отказаться. РБК Петербург вспомнил проекты, которые чиновники хотели реализовать к чемпионату мира, но не сумели, или реализовали не так, как планировалось.

На петербургском авторынке сменились лидеры

На петербургском авторынке в январе сменились лидеры. По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», самым популярным брендом в городе стала отечественная Lada. Всего в январе 2018 года в Петербурге продано 8 528 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 29% больше, чем за первый месяц 2017 года. Это самый высокий рост продаж новых машин в Петербурге за один месяц, начиная с октября 2011 года.

Бюджет оплатит высокие технологии для петербургских онкобольных

Центр протонно-лучевой терапии Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) получил бюджетное финансирование для лечения онкобольных. Как следует из данных сайта госзакупок, центр выиграл конкурс комитета по здравоохранению Смольного на оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с опухолями головного и спинного мозга, а также экстракраниальной патологией методом дистанционной лучевой терапии пучками протонов.

Петербуржца, взорвавшего «Перекресток», могут освободить от наказания

Петербуржец, которого подозревают в организации взрыва в супермаркете «Перекресток», признан невменяемым. Об этом сообщила СМИ его адвокат Елена Корнилова. Таким образом, единственный фигурант дела о предновогоднем теракте Дмитрий Лукьяненко может быть освобожден от уголовной ответственности. По данным СМИ, специалисты городской психиатрической больницы № 6 подготовили заключение, ставящее под сомнение способность Лукьяненко самостоятельно отстаивать свои интересы при расследовании уголовного дела.