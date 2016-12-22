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Бюджет оплатит высокие технологии для петербургских онкобольных
Санкт-Петербург и область, 27 фев, 11:23
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Бюджет оплатит высокие технологии для петербургских онкобольных
Аркадий Столпнер (Фото: gov.spb.ru)

Центр протонно-лучевой терапии Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) получил бюджетное финансирование для лечения онкобольных. Как следует из данных сайта госзакупок, центр выиграл конкурс комитета по здравоохранению Смольного на оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с опухолями головного и спинного мозга, а также экстракраниальной патологией методом дистанционной лучевой терапии пучками протонов.

От теории к практике

Сумма контракта составила 180 млн руб. Этих средств хватит для лечения 100 пациентов. Однако, по данным МИБС, в перспективе центр способен полностью удовлетворить потребность Петербурга в лечении онкологических больных методом протонно-лучевой терапии.

С момента открытия в сентябре 2017 года Центр завершил лечение пяти человек, несколько пациентов еще проходят терапию, рассказал РБК Петербург председатель правления МИБС Аркадий Столпнер. Однако, по его словам, пока речь идет о достаточно простых случаях. Сейчас центр сформировал большую группу сложных пациентов для того, чтобы начать их лечение.

«Мы подобрали пациентов с различными нозологическими формами рака и разных локализаций и под руководством наших американских коллег из университета Пенсильвании начинаем их лечение. Наши врачи и медицинские физики прошли отличную подготовку в западных центрах протонной терапии, но они не обладают пока достаточными практическими навыками. У нас отобраны настолько сложные пациенты, что американские эксперты иногда вынуждены советоваться со своими зарубежными коллегами, специализирующимися на протонном лечении конкретных форм рака», — рассказал Столпнер.

Система приоритетов

На первоначальном этапе быстрое заполнение клиники не так важно, даже если это потенциально увеличит сроки окупаемости, полагает бизнесмен. «Мы не стремимся быстро заполнить центр и выйти на свою максимальную проектную мощность. Мы планируем правильно и хорошо лечить — и тогда обязательно будут пациенты, а если гнаться за скоростью, то мы рискуем дискредитировать этот метод лечения», — сказал глава МИБС.

Изначально инвесторы, по их словам, не рассчитывали на господдержку. Однако в ситуации, когда чувствительность медицинского бизнеса к колебаниям платежеспособного спроса возросла, помощь государства приобрела особое значение, говорил ранее Столпнер. В перспективе, по словам бизнесмена, лечение пациентов в центре протонно-лучевой терапии будет частично финансироваться из федерального бюджета. О такой возможности уже заявляла министра здравоохранения Вероника Скворцова.

Протонная терапия

Протонная терапия на сегодняшний день — наиболее точный и наименее токсичный метод лучевой терапии. В лечении используется направленный пучок протонов, физические свойства которых позволяют повысить дозу радиации и свести к минимуму лучевую нагрузку на здоровые органы и ткани. В первую очередь технология применяется для лечения новообразований, расположенных в критической близости к жизненно важным органам.

Инвестиции в создание центра протонной терапии в Петербурге — собственные средства председателя правления МИБС Аркадия Столпнера и его партнеров — составили 7,5 млрд руб. Срок окупаемости — не менее 17 лет.

Аркадий Столпнер — финалист Премии РБК Петербург 2017 в номинации «Инвестор». Бизнесмен был номинирован за реализацию прорывного медицинского проекта за счет частных инвестиций.

Справка

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в Петербурге составляет 496,3 на 100 тыс. населения (общероссийский — 409,4). В настоящее время на учете состоят более 125 тыс. онкобольных петербуржцев. Процент пятилетней выживаемости и активной выявляемости у нас выше, чем в среднем по стране, — отсюда и статистика.

Автор: Ксения Юркина.
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