М.Прохоров уверен, что встретится с В.Путиным во втором туре президентских выборов

Кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров рассчитывает выйти во второй тур президентских выборов.

Кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров рассчитывает выйти во второй тур президентских выборов. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с представителями бизнеса Сибири в Новосибирске. "Я надеюсь, что во второй тур выйду как раз я", - сказал он.



При этом он добавил, что не считает возможным рекомендовать своим сторонникам, какого кандидата поддерживать во втором туре, если его самого постигнет неудача. "Мои сторонники – умные, думающие люди. Они сами способны решить, кого им поддерживать", - сказал он.



Ранее сегодня М.Прохоров сообщил, что рассчитывает набрать 15-20% голосов избирателей в первом туре президентских выборов. Он добавил, что не доверяет тем прогнозам, которые предсказывают победу Владимира Путина в первом туре. "У нас есть своя служба. По ее данным, второй тур неизбежен", - сказал он.



Отвечая на вопрос, как он видит свою главную задачу на выборах президента, М.Прохоров сказал: "Стать главным анти-Путиным".



Напомним, Центризбирком РФ 25 января с.г. зарегистрировал М.Прохорова кандидатом в президенты РФ. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК. М.Прохоров лично получил удостоверение кандидата.