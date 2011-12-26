В Подмосковье расследуют дело чиновников, соучаствовавших в получении взяток

Заместителю главы городского поселения в Московской области по культуре, молодежной политике и спорту предъявлено обвинение в мошенничестве.

Заместителю главы городского поселения Кашира Московской области по культуре, молодежной политике и спорту Александру Андриевскому предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ.



Против А.Андриевского возбуждено дело по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ.



По версии следствия, летом 2011г. замдиректора единых жилищно-коммунальных хозяйств Каширского муниципального района и города Кашира Игорь Карпачев выдвинул требования представителю подрядных организаций об осуществлении ежемесячных выплат в сумме более 3,5 млн руб., угрожая в противном случае расторжением договоров на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. Деньги должны были передаваться через его знакомого – А.Андриевского.



Из требуемой суммы предприниматель согласился оплатить 1,3 млн руб., после чего обратился с заявлением в управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Московской области. Все дальнейшие встречи контролировались правоохранительными органами.



В ноябре 2011г. А.Андриевский получил от предпринимателя часть денежных средств в сумме 1 млн руб., которые передал И.Карпачеву. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения И.Карпачева. Расследование уголовного дела продолжается.