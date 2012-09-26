Минэнерго готовит ликвидацию "перекрестки" субсидирования в электроэнергетике

Министерство энергетики (Минэнерго) РФ в октябре 2012г. представит предложения по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

Министерство энергетики (Минэнерго) РФ в октябре 2012г. представит предложения по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках правительственного часа в Совете Федерации.



"Сейчас Минэнерго в рамках специальной рабочей группы ведет работу с региональными органами власти, пока в 15 регионах, и уже в октябре представит предложения по ликвидации "перекрестки" в среднесрочной перспективе за период 3-4 года", - сказал он.



Кроме того, до середины 2013г., по словам вице-премьера, должны быть разработаны планы по ликвидации перекрестного субсидирования в теплоснабжении, а также между тепло- и электроснабжением. Издержки по ликвидации перекрестного субсидирования, как отметил А.Дворкович, будут распределены между энерго- и теплоснабжающими организациями, потребителями и бюджетом. При этом он подчеркнул, что по каждому из регионов решения будут приниматься индивидуально.



"Пропорции (распределения издержек. - Примеч. РБК) и темпы ликвидации "перекрестки" будут зависеть от региона, никакого общего решения не будет", - сказал вице-премьер.



Напомним, что в конце августа 2012г. правительство РФ приняло поэтапный план введения социальной нормы потребления коммунальных услуг. На услуги, оказываемые в рамках этой нормы, тарифы планируется устанавливать по минимуму, за все остальное платить придется в среднем на 70% больше.



Уже в 2013г. социальные нормы потребления электроэнергии планируется ввести в 8-15 "пилотных" регионах. В каких именно, пока неизвестно, но, по словам заместителя министра регионального развития Владимира Когана, в список этих регионов не войдут Москва и Санкт-Петербург. А уже в 2014г. платить за свет по социальным и сверхнормативным тарифам должны будут все россияне.



По мнению главы правительства Д.Медведева, введение социальной нормы потребления ресурсов в сфере ЖКХ снизит издержки перекрестного субсидирования, а значит, и финансовую нагрузку на бизнес. Он также призвал потребителей устанавливать счетчики воды и газа. "Нужно научиться считать, сколько мы тратим воды, тепла и электроэнергии. К сожалению, это не самая сильная наша сторона", - посетовал Д.Медведев.



По словам главы кабинета министров, социальные нормы будут различаться "не только по географическим, но и по другим параметрам". Норма будет зависеть и от того, предоставляется она городскому или сельскому населению, от количества жильцов и т. п.



"Крайне важно, чтобы новая система учитывала интересы потребителей, формировалась исходя из климатических особенностей того или иного региона. Нормы на электроэнергию на юге страны и в Заполярье, конечно, должны быть разными", - заявил, открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.