В.Путин защитил здание ВМА в центре Петербурга

Здание Военно-медицинской академии, расположенное в центре Петербурга, останется в ведении Министерства обороны.

Здание Военно-медицинской академии, расположенное в центре Петербурга, останется в ведении Министерства обороны. Как сообщил на заседании президентского Совета по культуре и искусству глава государства Владимир Путин, помещения продавать не будут.



"Конечно, здесь и разгильдяйства хватает, но там нужно все перестраивать для того, чтобы новое оборудование там разместить. Но это совсем не значит, что нужно Военно-медицинскую академию в ее старых исторических зданиях закрыть, продать и для каких-то других целей использовать. Этого нет в планах Министерства обороны", - приводит слова президента "100-ТВ".



Новую площадку в Курортном районе отдадут для занятий, там откроют медицинский центр мирового класса.



Напомним, ранее комитет Государственной думы по обороне обратится к В.Путину с просьбой не переносить Военно-медицинскую академию (ВМА) им.Кирова из центра Петербурга. До этого депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга ранее направляли обращение к бывшему президенту РФ Дмитрию Медведеву по поводу переноса учебного заведения.



Информация о реорганизации и переезде академии прозвучала в ходе предвыборных теледебатов в феврале 2012г. Тогда директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Сергей Багненко сообщил, что ВМА может превратиться в медицинский факультет СПбГУ и переехать в район пригородного поселка Горская.



Военно-медицинская академия им.С.Кирова учреждена в 1798г. Является первым высшим военным медицинским учреждением в России. В настоящее время корпуса академии располагаются на ул.Боткинской и ул.Академика Лебедева.