Сотни коммерческих сайтов начали работу в доменной зоне .рф

Домены в зоне .рф начали работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) РФ.

Домены в зоне .рф начали работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) РФ.

Накануне ровно в полдень было произведено размещение файла зоны домена .рф, сформированного из информации о зарегистрированных и делегированных доменных именах, содержащихся в реестре. После этой процедуры доменные имена стали доступными в интернете. По состоянию на шесть часов вечера по-московскому времени было делегировано 476 доменов.

В Координационном центре национального домена сети интернет пояснили, что владельцы всех сайтов, зарезервированных на данный момент в зоне .рф для коммерческих компаний, смогут сразу их запустить. Начиная с 25 мая 2010 года сайты в новой интернет-зоне можно будет запускать сразу же после их регистрации, уже без процедуры предварительного резервирования.

На сегодняшний день в первой кириллической зоне интернета зарезервировано более 12 тыс. сайтов. По окончании второго периода регистрации доменов в зоне .рф, который начался 12 мая 2010 года и продлится до 16 сентября 2010 года, регистрация будет проходить в открытом режиме.

Как сообщалось ранее, в ночь с 12 на 13 мая 2010 года в РФ начал работу первый национальный кириллический домен .рф, были запущены два первых сайта: президент.рф и правительство.рф. Россия стала первой страной, которая получила национальный страновой домен верхнего уровня.