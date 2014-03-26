Десятки петербургских турфирм оказались под угрозой ухода с рынка

Почти три десятка петербургских туристических агентств рискуют остаться без бонусов, которые он получали от продажи туров компании "Натали Турс". Дело в том, что с недавнего времени компания кардинально изменила свою комиссионную политику, снизив планку получения максимальной комиссии и отменив депозиты. Этот шаг вызвал резкую критику уполномоченных агентств, которые потребовали сохранить действующую бонусную систему.

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Почти три десятка петербургских туристических агентств рискуют остаться без бонусов, которые он получали от продажи туров компании "Натали Турс" (принадлежит Владимиру и Наталье Воробьевым). Дело в том, что с недавнего времени компания кардинально изменила свою комиссионную политику, снизив планку получения максимальной комиссии и отменив депозиты. Этот шаг вызвал резкую критику уполномоченных агентств, которые потребовали сохранить действующую бонусную систему. Они опасаются, что нововведения направлены на сворачивание работы через уполномоченные агентства.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, уполномоченные по работе с субагентами появились в структуре дистрибуции "Натали Турс" более 15 лет назад. Как поясняли в "Натали Турс", несмотря на неоднозначное восприятие рынком выстраиваемой двухступенчатой схемы дистрибуции, время показало эффективность и живучесть предложенной модели взаимодействия туроператора с небольшими региональными агентствами.

Но недавно "Натали Турс" принял решение изменить свою политику работы со всеми агентствами – снизить планку получения максимальной комиссии и отменить депозиты. На днях в Москве прошло совещание руководства компании и собственников региональных туристических агентств. На встрече туроператор заверил, что происходящие изменения в комиссионной политике направлены, в том числе, на поддержку уполномоченных агентств, а не на ликвидацию этого института.

"Осуществляемые компанией изменения в агентской политике (увеличение комиссии по прямым договорам и отказ от взимания депозитов) породили массу домыслов о желании компании "Натали Турс" свернуть работу через уполномоченные агентства, перейдя полностью на работу по прямым договорам. На совещании был дан однозначный ответ, что проводимые изменения будут направлены, в том числе и на значительную поддержку оператором уполномоченных агентств, как одного из важнейших элементов его дистрибуции. В рамках этой поддержки предполагается диверсифицировать бонусную и продуктовую политику туроператора, выделить материальные ресурсы на совместную рекламную работу, продвижение и обучение субагентов", - цитирует представителей компании Ассоциация туроператоров.

В то же время руководство приняло решение свернуть работу "Натали Турс" с центрами бронирования не сетевых объединений агентств.

"В "Натали Турс" отдают отчет, что рынок выездного туризма ожидает тяжелый сезон. Несмотря на это было принято решение сохранить объемы компании по основным стратегическим направлениям и в первую очередь по Испании, поддержав тем самым ориентированные на компанию агентства. Предложенные изменения в агентской политике позволят укрепить агентскую дистрибуцию "Натали Турс": независимых агентств, сетевых агентств, уполномоченных агентств и субагентов", - пояснил президент группы компаний Владимир Воробьев.

Ранее глава компании в интервью "Турпрому" оценил текущую ситуацию во выездном туризме как близкую к дефолту, примерно как это было в 98 году. С той лишь разницей, что тогда рынок обрушило само государство, причем обрушило одномоментно и в самом конце летнего туристического сезона. По его мнению, сегодня же ситуация намного хуже: туристический рынок будет идти ко дну медленно. Причем текущее проседание курса рубля уходит на второй план, а на первый выходят именно возможные экономические санкции. "В этой ситуации с учетом неизбежного падения объемов и уменьшения маржинальности я бы порекомендовал турагентствам однозначно отказаться от скидок. Тем более к этому лету новых турагентств на рынке особо не ожидается ввиду неблагоприятной экономической ситуации, что может несколько снизить конкуренцию на розничном рынке и оздоровить его финансово", - сказал он.

РБК СПб