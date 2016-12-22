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Станция метро «Василеостровская» будет перестроена
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Станция метро «Василеостровская» будет перестроена
Санкт-Петербург и область, 26 фев, 17:21
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Станция метро «Василеостровская» будет перестроена
Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс

Станция метро «Василеостровская» будет расширена за счет снятия перегородки, построенной еще в советские годы. Как передает издание «Канонер», к Чемпионату мира по футболу строители разберут помещения, из-за которых некоторые двери прибывающих на станцию поездов не открываются.

Подземный зал «Василеостровской», напомним, построен по типу «горизонтальный лифт», то есть выйти из поезда или попасть в него можно через станционные двери. В советское время часть зала станции сократили — в торце устроили дополнительное помещение для служебного оборудования. В результате оказался заблокированным выход из двух дверей первого вагона в сторону «Приморской» и двух дверей последнего вагона в сторону «Гостиного двора».

Сейчас сотрудники службы тоннельных сооружений петербургского метрополитена намерены перенести перегородку зала и демонтировать помещения в торце. Официальный представитель подземки сообщил «Канонеру», что после модернизации станции (которая была завершена в 2016 году) площадь, необходимая для оборудования блокпоста, сократилась, а потому больше нет необходимости закрывать двери поездов.

Напомним, что третья ветка метро, на которой находится «Василеостровская», будет обслуживать стадион на Крестовском острове во время Чемпионата мира по футболу. Мероприятие пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Автор: Роман Кизыма.
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