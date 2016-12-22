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Петербург за пять минут: опасная погода и дорога к «Лахта-центру»
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Петербург за пять минут: опасная погода и дорога к «Лахта-центру»
Санкт-Петербург и область, 26 фев, 18:10
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Петербург за пять минут: опасная погода и дорога к «Лахта-центру»
РБК Петербург с подборкой самых актуальных и читаемых новостей понедельника, 26 февраля:
Фото: visit-petersburg.ru

Станция метро «Василеостровская» будет перестроена

Станция метро «Василеостровская» будет расширена за счет снятия перегородки, построенной еще в советские годы. Как передают СМИ, к Чемпионату мира по футболу строители разберут помещения, из-за которых некоторые двери прибывающих на станцию поездов не открываются.

Омбудсмен раскритиковал «фейковые» акции в центре Петербурга

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов назвал надуманным предлог, под которым Смольный отказал организаторам митинга памяти Немцова в проведении акции в центре города. По его словам, для отказов в согласовании митингов в Северной столице регулярно используются формальные и надуманные предлоги, организация «фейковых мероприятий».

В Петербурге арестован подозреваемый в подготовке теракта

Калининский районный суд Петербурга заключил под стражу гражданина Таджикистана Аминджона Ходжаева, подозреваемого «в прохождении обучения в целях подготовки теракта». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ходжаев арестован сроком на 2 месяца, до 21 апреля 2018 года.

Финский девелопер распродает земли в Петербурге

Финская компания YIT («ЮИТ») выставила на продажу 5,4 га для строительства жилья в Пушкине. Ранее девелопер продал половину своего проекта в Приморском районе Петербурга. Эксперты полагают, что таким образом компания избавляется от финансовых рисков на изменчивом строительном рынке России.

СМИ: Мать погибшей в Пулково девочки попросила закрыть дело

Дело о смерти годовалой пассажирки Пулково может быть прекращено. Защита сотрудника «Воздушных ворот Северной столицы» (управляет аэропортом) заявила о примирении с потерпевшими. Признанная потерпевшей по этому делу ранее сообщила следователю, что заявлять гражданский иск не желает, так как причиненный преступлением моральный вред заглажен полностью, претензий имущественного характера к обвиняемому не имеется.

В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности для Санкт-Петербурга и Ленинградской области из-за низких температур воздуха. Как поясняется в сообщении ведомства, «оранжевый» уровень означает, что в регионе «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Смольный ищет деньги на новые дороги на севере Петербурга

Петербургское правительство намерено привлечь «Газпром» к строительству подъездных дорог к небоскребу «Лахта центр». Схема софинансирования проекта (стоимостью около 3 млрд руб.) пока прорабатывается, однако известно, что Смольный не сможет построить все дороги, необходимые для транспортного обеспечения «Лахта-центра», ввод которого намечен на 2018 год, из-за дефицита бюджета.

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