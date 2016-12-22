СМИ: Мать погибшей в Пулково девочки попросила закрыть дело

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Дело о смерти годовалой пассажирки Пулково может быть прекращено. Защита сотрудника «Воздушных ворот Северной столицы» (управляет аэропортом) заявила о примирении с потерпевшими, пишет «Фонтанка».

Как ранее сообщал РБК, трагедия произошла 28 сентября прошлого года. При выходе пассажиров «Уральских авиалиний» у самоходного трапа подломилась поворотная ось, соединяющая выдвижную площадку с лестницей трапа. В результате с трапа упала женщина и ее годовалая внучка. Девочка умерла в больнице, женщина получила тяжелые повреждения.

Позже экспертиза показала, что инцидент произошел из-за того, что оригинальная ось трапа была заменена на самодельную, выточенную в Пулково. Некачественный ремонт подтвердила Росавиация.

Дело было возбуждено против начальника участка механических работ аэропорта Александра Козельского. Его обвинили по ч.2 ст.266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекший по неосторожности смерть человека). К уголовной ответственности по ст.238 УК РФ (оказание небезопасных услуг) был привлечен также врио руководителя Службы спецтранспорта Пулково Валентин Чернаенко (его дело еще расследуется).

Однако признанная потерпевшей по делу Дарья Кобылецкая ранее сообщила следователю, что заявлять гражданский иск не желает, так как причиненный преступлением моральный вред заглажен полностью, претензий имущественного характера к обвиняемому не имеется. Она пожелала, чтобы дело Козельского было прекращено, пишет «Фонтанка». По данным СМИ, фигурант дела компенсировал моральный вред и лично принес извинения.

Теперь Московский суд Петербурга может прекратить уголовное дело.