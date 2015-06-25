Суперкубок России: Петербург опередил Химки

Игра «Зенита» с «Локомотивом» пройдет на стадионе «Петровский» из-за того, что организаторы не договорились о цене с представителями «Арены Химки».

Российской футбольной Премьер-Лиге не удалось договориться с представителями «Арены Химки» по коммерческим вопросам, связанным с проведением матча за Суперкубок России по футболу (12 июля). В итоге было принято решение перенести игру-открытие сезона 2015-2016 гг. между «Зенитом» (действующий чемпион России) и «Локомотивом» (обладатель Кубка страны) на петербургский стадион «Петровский». Об этом сообщается на официальном сайте Российской футбольной Премьер-Лиги.

«Это позволило привлечь дополнительных спонсоров и партнеров, а также обеспечить высокую посещаемость встречи. Руководители клубов Премьер-Лиги, в том числе ФК «Локомотив», единогласно поддержали данное решение», - говорится в опубликованном сообщении.

Все 100 % акций спортивного комплекса «Петровский» принадлежат Смольному (ОАО «Спортивный комплекс «Петровский»). В настоящее время это единственный в городе стадион, сертифицированный для проведения футбольных матчей в рамках чемпионата и Кубка России, Лиги чемпионов, Лиги Европы УЕФА и матчей сборной России. С 2009 года оперативным управлением стадионом занимается «Зенит».

По данным Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга, стоимость аренды стадиона составляет около 6 млн рублей за матч, для «Зенита» - 2 млн рублей. Сниженная ставка для сине-бело-голубых весной этого года возмутила аудиторов, которые провели проверку деятельности ОАО «Спортивный комплекс «Петровский». По ее итогам КСП напомнила, что комитет по управлению городским имуществом Смольного не одобрял условия сделки по уменьшению размера арендной платы. Как писал «Коммерсантъ», по этой причине в 2013 году доходы от сдачи в аренду спорткомплекса сократились на 92 млн руб. Это, в свою очередь, привело к долгам к концу 2013 года в сумме 45,8 млн руб.

Аудиторы тогда сказали, что совет директоров «Петровского» (состоит, в основном, из чиновников Смольного) формально подходил к принятию решений, касающихся интересов города как собственника имущества.

Но заместитель гендиректора «Зенита» Владимир Литвинов сообщил изданию, что с 2009 года клубом было инвестировано более 1 млрд руб. в капремонт и развитие инфраструктуры стадиона. «КСП не разобралась в системе финансирования и специфики его деятельности, проигнорировав экспертные заключения, подтверждающие обоснованность и правильность решений менеджмента», - добавил он. Понижение арендной ставки для клуба представитель «Зенита» объясняет тем, что ранее клуб сам завысил ее на несколько сезонов, чтобы профинансировать ремонт находившейся в аварийном состоянии инфраструктуры.

Роман Кизыма