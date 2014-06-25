Крупнейшая в России социальная сеть "ВКонтакте" меняет пиратский флаг на копирайт. Она договорилась о партнерстве с Национальным музыкальным издательством, что позволит легализовать часть музыки в соцсети, а над получением остальных прав они будут работать вместе. Однако этот договор не решает главной проблемы с авторскими правами "ВКонтакте" - он не снимает претензии к ней со стороны крупных международных студий звукозаписи.

Фото: РБК

Крупнейшая в России социальная сеть "ВКонтакте" меняет пиратский флаг на копирайт. Она договорилась о партнерстве с Национальным музыкальным издательством, что позволит легализовать часть музыки в соцсети, а над получением остальных прав они будут работать вместе. Однако этот договор не решает главной проблемы с авторскими правами "ВКонтакте" - он не снимает претензии к ней со стороны крупных международных студий звукозаписи.

Национальное музыкальное издательство (НМИ) предоставит крупнейшей российской соцсети "ВКонтакте" свой музыкальный каталог. Исполнительный директор НМИ Дмитрий Майко утверждает, что в каталоге компании есть композиции таких артистов, как Иван Дорн, Ева Польна, Нюша, Дима Билан, Вячеслав Бутусов.

«Мы достигли с НМИ соглашения о партнерстве в области музыки», — подтвердил РБК исполнительный директор «ВКонтакте» Дмитрий Сергеев. По его словам, в рамках соглашения «ВКонтакте» планирует оставить музыкальный сервис в версии для компьютеров и мобильных устройств бесплатным для пользователей. Он добавил, что «ВКонтакте» вместе с НМИ будут работать над созданием новых сервисов. А исполнительный директор НМИ Дмитрий Майко уточнил, что издательство с соцсетью договорились еще и о создании нового агрегатора прав на аудиозаписи и музыкальные видеозаписи, которые пользователи соцсети слушают и смотрят.

По словам источника, близкого к руководству соцсети, каталоги авторских и смежных прав НМИ смогут покрыть до 30% всех аудиозаписей, размещенных в «ВКонтакте», еще примерно 40% в принципе не требуют получения каких-либо прав, так как размещены самими артистами, без участия студий и лейблов, либо фонограммами не являются. После подписания соглашения около 70% аудиоконтента соцсети становится легальным, а вот лицензировать остальное — задача нового агрегатора, рассказывает источник.

Финансовые детали соглашения стороны не раскрывают. По сведениям источника РБК, знакомого с ходом переговоров, соцсеть не будет платить никаких фиксированных выплат или давать минимальных гарантий — «ВКонтакте» и НМИ договорились о разделении будущих доходов от вновь создаваемых сервисов. Он говорит, что речь идет об отдельном мобильном приложении — музыкальном плеере, с помощью которого можно прослушивать музыку из сети, подключившись к Интернету или сохранив записи для того, чтобы прослушать их позже без доступа к Сети. Сам плеер может стать платным, работать по схеме подписки или монетизироваться с помощью рекламы.

На претензии правообладателей к пиратским записям в Сети, поданные через специальную форму на сайте, «ВКонтакте» продолжит реагировать максимально оперативно, обещает представитель соцсети Георгий Лобушкин. «ВКонтакте» также запустил технологию «цифрового отпечатка», с помощью которой можно блокировать поиск записей, нарушающих авторские права, а также автоматически удалять их с пользовательских страниц. Но работа этой технологии во «ВКонтакте» не устраивает западных музыкальных мейджоров, подавших к ней иск в апреле 2014 года на общую сумму более 50 млн руб.

Договор с НМИ не решает главную проблему «Вконтакте» - он не снимает претензии крупных международных студий звукозаписи, которые обвиняли соцсеть в пиратстве и подавали против нее иски. У НМИ есть права на использование записей большинства основных международных издателей — Sony/ATV Music Publishing, EMI Music Publishing и BMG Rights Management, но они не могут быть переданы «ВКонтакте».

«Все наши контакты с «ВКонтакте», извините за такую игру слов, сегодня ограничены судом в Санкт-Петербурге — эта история остается для нас главной в вопросах легализации музыкального контента соцсети», — заявил РБК гендиректор Universal Music Russia Дмитрий Коннов. Соглашение с НМИ он назвал «еще одним из возможных путей лицензирования музыкального контента «ВКонтакте». «Мы не отказываемся от своих идей по легализации с абсолютным отсутствием каких-либо ограничений для пользователей, просто мы считаем, что использование нашего контента соцсетью должно быть компенсированно», — рассказывает Коннов. По его словам, сама соцсеть должна заплатить за прослушивание записей пользователями или предложить им заплатить самим наиболее комфортным способом на выбор. Это позволит артистам зарабатывать на контенте, а не только на рекламе своих концертов, как до сих пор предлагала «ВКонтакте», потому что «для международного каталога это совсем нерелевантная история», уверяет Коннов.

«ВКонтакте» получила авторские права на произведения, которые есть у НМИ, а не смежные права исполнителей, необходимых для дистрибуции звукозаписей, рассказал РБК гендиректор российской Gala Records Александр Блинов. Gala Records в России представляла каталог EMI больше 20 лет, а год назад российскую группу приобрел музыкальный мейджор Warner Music. Блинов объясняет, что отсутствие смешных прав на песни у НМИ не дает «Вконтакте» возможности давать пользователям соцсети эти песни легально прослушивать.

Сергеев это подтвердил – у НМИ действительно нет смежных прав на каталог EMI. Однако у этого издательства есть смежные права на звукозаписи многих российских исполнителей, популярных во «Вконтакте» - и у них тоже были претензии к соцсети.

Зарубежные киностудии и музыкальные издательства давно обвиняют «ВКонтакте» в пиратстве. Торгпредство США каждый год выпускает отчет о состоянии рынков интеллектуальной собственности в мире, и Россия в нем традиционно находится среди основных нарушителей авторских прав американских правообладателей. Раньше в отчетах торгпредства США рассказывали о пиратских рынках (например, о «Горбушке») или заводах, выпускающих контрафакт, а три года назад в нем появились интернет-компании, прежде всего это «ВКонтакте». Исполнительный вице-президент музыкальной ассоциации RIAA Нейл Турквитц назвал в конце 2013 года газете «Ведомости» «ВКонтакте» «крупнейшим источником пиратской музыки в России и, возможно, во всем мире».

Эксперты рынка не раз говорили, что проблема пиратского контента не позволит «ВКонтакте» провести IPO. Первичное размещение акций, по информации Bloomberg, компания планировала еще в 2012 году, однако сооснователь и экс-гендиректор соцсети Павел Дуров отложил листинг на неопределенный срок. В июле прошлого года президент компании «Амедиа» Александр Акопов говорил о том, что очистка соцсети от пиратских материалов позволит инвесторам оценить «ВКонтакте» в несколько миллиардов долларов.

Евгений Красников