Музыкантов группы "Мумий Тролль" побили в Шереметьево за кражу мобильного

В Москве утром 23 мая были избиты участники группы "Мумий Тролль". Пострадали звукорежиссер коллектива Алексей Бондаренко и его коллега - 42-летний бас-гитарист Евгений Звиденный, пишет "Комсомольская правда".

В Москве утром 23 мая были избиты участники группы "Мумий Тролль". Пострадали звукорежиссер коллектива Алексей Бондаренко и его коллега - 42-летний бас-гитарист Евгений Звиденный, пишет "Комсомольская правда".



Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Один из участников группы подобрал брошенный кем-то телефон в салоне самолета, неожиданно тот зазвонил. Оказалось, что владелец его просто потерял и проверял, где он, набрав номер с телефона приятеля. Когда они увидели, что телефон в руке у А.Бондаренко, то без разговоров ударили звукорежиссера. Попытавшийся заступиться за коллегу Е.Завиденный также был сбит с ног.



Музыкантов госпитализировали в больницу, где у них были диагностированы ушибы. От подачи заявления они, впрочем, отказались.