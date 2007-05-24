Подозреваемым в подготовке покушения на В.Матвиенко предъявлено обвинение

Официальное обвинение предъявлено второму задержанному по делу о покушении на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Официальное обвинение предъявлено второму задержанному по делу о покушении на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемому инкриминируются приготовление к преступлению (ст.30 ч.1), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277), а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст.222 ч.2).

Аналогичные обвинения были предъявлены сегодня еще одному задержанному по подозрению в покушении на губернатора Петербурга. Оба обвиняемых - жители Ленинградской области. Их имена не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, 16 мая с.г. Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) задержала двух жителей Ленинградской обл., подозреваемых в подготовке покушения на губернатора Петербурга. В ходе проведения обысков у них были изъяты две гранаты Ф-1 и более пятисот грамм взрывчатого вещества "пластит". Ранее сообщалось о группе задержанных, состоящей из пяти человек, однако данная информация не подтвердилась. Известно также, что оба подозреваемых недавно приняли ислам.