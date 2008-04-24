Чемпиона России по футболу оштрафовали на 100 тыс. руб.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) на очередном заседании принял решение оштрафовать ФК "Зенит" из Санкт-Петербурга на крупную сумму за полученные игроками многочисленные предупреждения в ходе игры с подмосковным "Сатурном" . По информации пресс-службы РФС, сумма штрафа составила 100 тыс. руб.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) на очередном заседании принял решение оштрафовать ФК "Зенит" из Санкт-Петербурга на крупную сумму за полученные игроками многочисленные предупреждения в ходе игры с подмосковным "Сатурном". По информации пресс-службы РФС, сумма штрафа составила 100 тыс. руб.

Напомним, матч шестого тура Чемпионата России по футболу "Сатурн" – "Зенит" состоялся в Раменском в минувшую субботу, 19 апреля, и завершился вничью со счетом 1:1. В ходе встречи арбитр Максим Лаюшкин показал желтые карточки шести игрокам петербургской команды – такое количество предупреждений в РФС трактуют как "неподобающее поведение команды".

На заседании члены контрольно-дисциплинарного комитета РФС также вынесли замечания "Тереку" (за то, что футболисты поздно вышли из раздевалки), а также "Шиннику" и "Спартаку" из Нальчика ("за выкрикивание болельщиками непристойных выражений в адрес судьи"). Причем "Спартак" не отделался одним замечанием – за то, что болельщики бросали посторонние предметы на беговую дорожку стадиона, клуб оштрафовали на 10 тыс. руб.

По итогам шестого тура был оштрафован и главный тренер ЦСКА Валерий Газаев – он осмелился выйти за пределы технической зоны. С наставника московского клуба за это нарушение вычтут 30 тыс. руб.

Стоит отметить, что совсем недавно руководству "Зенита" пришлось выложить крупную сумму за целую серию штрафов, наложенных РФС и УЕФА. Общая сумма штрафных санкций превысила 18 тыс. швейцарских франков. Виной всему – болельщики, которые не соблюдали существующих в России и Европе правил поведения во время футбольных матчей.