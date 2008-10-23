Еще один петербургский ТЦ грозились взорвать

Петербургским спасателям в среду вечером поступило очередное сообщение о минировании одного из торговых центров города. На этот раз взрывное устройство искали в ТЦ "Атлантик Сити" в Приморском районе Северной столицы.

Петербургским спасателям в среду вечером поступило очередное сообщение о минировании одного из торговых центров города. На этот раз взрывное устройство искали в ТЦ "Атлантик Сити" в Приморском районе Северной столицы.

По данным регионального управления МЧС России, сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в здании торгового комплекса на улице Савушкина, поступило дежурному 22 октября около 18:40 мск.

Впрочем, в результате проверки, проведенной в здании ОМОНовцами и саперами, взрывного устройства так и не обнаружилось. Сейчас по факту ложного сообщения о минировании проводится проверка, ведется поиск хулигана.

Отметим, что нынешний инцидент - далеко не первый в Петербурге в этом году. Буквально на днях бомбу безуспешно искали в здании Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа на улице Якубовича. Сообщение о минировании здания суда также оказалось ложным.

Летом по городу прокатилась целая волна фальшивых "минирований" торговых центров: злоумышленник по телефону уведомлял спасателей о взрывах, якобы готовившихся в торговых комплексах, однако ни в одном из случаев информация не подтвердилась.