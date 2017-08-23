В Петербурге уволен главный распорядитель медицинских миллиардов

Валерий Колабутин (Фото: Александр Николаев/Интерпресс )

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уволил Валерия Колабутина с поста председателя комитета по здравоохранению Смольного. Поводом для этого стало личное заявление чиновника, написал пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов в своем акаунте в сети Twitter.

Справка Согласно информации на сайте городского правительства, в 2017 году комитет по здравоохранению занял первое место в Смольном по величине бюджета. Бюджет комитета на текущий год составляет 77,1 млрд руб. Вторую строчку занимает комитет по развитию транспортной инфраструктуры с бюджетом 59,8 млрд руб.

Решение вступает в силу 23 августа. Сообщается, что теперь Колабутин станет штатным советником губернатора по вопросам здравоохранения.

Исполнять обязанности главы комитета по здравоохранению будет Евгений Евдошенко, который до сих пор работал первым заместителем Колабутина и отвечал за фармацию, строительство и государственный заказ. До прихода в Смольный в апреле 2017 года Евдошенко работал в Москве.

Валерий Колабутин управлял комитетом по здравоохранению с 2012 года. До этого он был исполнительным и генеральным директором территориального фонда ОМС Петербурга.

Как сообщается на сайте правительства города, Колабутин имеет ученую степень кандидата физико-математических наук. По данным СМИ, Колабутин — первый в истории Смольного глава комитета по здравоохранению, не имеющий профильного медицинского образования.