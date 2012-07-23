Б.Обама поговорил с семьями погибших во время трагедии в кинотеатре в Колорадо

Президент США Барак Обама прибыл в штат Колорадо и встретился с семьями погибших во время трагического инцидента в кинотеатре в городе Аврора, где маньяк убил 12 и ранил 58 человек.

Президент США Барак Обама прибыл в штат Колорадо и встретился с семьями погибших во время трагического инцидента в кинотеатре в городе Аврора, где маньяк убил 12 и ранил 58 человек.



В ходе своего выступления глава Белого дома заявил жителям Колорадо, что обращается к ним не как президент, а как отец и муж. Нападение в кинотеатре он назвал актом жестокости. "После этой темноты обязательно наступят светлые дни", – пообещал президент США.



Мэр города Стив Хоган перед выступлением Б.Обамы заявил, что визит главы государства добавит гражданам оптимизма. "Я думаю, посещение президентом нашего города много значит для жителей Авроры. Визит Б.Обамы показывает, что ему не все равно", - отметил он.



Ранее Б.Обама призвал граждан США поддержать родных погибших. "Мы должны дать им понять, что весь народ США сейчас с ними", - заявил президент США в обращении к нации.



Массовое убийство в кинотеатре во время премьеры фильма "Темный рыцарь: возрождение легенды", было совершено 24-летним аспирантом-нейробиологом Джеймсом Холмсом. Мужчина сначала бросил гранаты со слезоточивым газом, а затем открыл стрельбу по зрителям.