Президент Литвы сравнила политику Путина с действиями Гитлера

Президент Литвы Даля Грибаускайте провела аналогию между тактикой президента РФ Владимира Путина в отношении Украина и действиями Адольфа Гитлера накануне Второй мировой войны.

Фото: president.lt

Президент Литвы Даля Грибаускайте провела аналогию между тактикой президента РФ Владимира Путина в отношении Украина и действиями Адольфа Гитлера накануне Второй мировой войны. Как передает "Эхо Москвы", в интервью немецкому изданию "Фокус" она заявила, что президент России тоже использует национальный вопрос в качестве предлога для захвата чужих территорий.

Президент Литвы также опасается, что Москва будет пытаться убедить страны Прибалтики покинуть НАТО в обмен на снижение цен на нефть и газ.

Ранее Путина с Гитлером сравнил британский принц Чарльз, что вызвало международный скандал. После этого министерство иностранных дел России потребовало официальных объяснений от британских властей по поводу комментариев Чарльза, который, кстати, является первым в череде наследников на британский трон.

А сам В.Путин в беседе со СМИ заявил, что принц Чарльз поступил не "по-королевски". Президент подчеркнул, что подобные заявления неприемлемы, выразив уверенность в том, что это понятно и самому принцу Чарльзу. Путин также отметил, что за время работы привык к различным оценкам и, несмотря на них, в своих действиях он в первую очередь руководствуется интересами российского народа.