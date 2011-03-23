Один петербургский депутат обходится бюджету в 12 млн руб.

Спикер петербургского парламента Вадим Тюльпанов на пленарном заседании 23 марта сообщил, что на содержание каждого депутата Законодательного собрания городской бюджет выделяет около 12 млн руб в год.

Спикер петербургского парламента Вадим Тюльпанов на пленарном заседании 23 марта сообщил, что на содержание каждого депутата Законодательного собрания городской бюджет выделяет около 12 млн руб в год. Об этом информирует пресс-служба Смольного.



По словам спикера, в сумму 12 млн входит зарплата депутата, которая составляет 1,6 млн руб. в год, расходы на содержание трех его помощников, средства передвижения и рабочий кабинет.



Вопрос о затратах на содержание депутатов был поднят парламентарием Геннадием Озеровым, отправившим запрос на имя губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. В документе парламентарий попросил главу Северной столицы сообщить, сколько средств было потрачено на содержание Евгения Плющенко, который уже четыре года числится депутатом ЗакСа, где появляется весьма нечасто. Г. Озеров также поинтересовался в своем запросе, сколько еще бюджетных средств будет потрачено на "депутата-фантома", срок депутатских полномочий которого истекает в конце 2011г.



По словам В.Тюльпанова, фигурист был избран в Законодательное собрание в марте 2007г., и за это время не отказался ни от одной из депутатских привилегий.



Напомним, что спикер ЗС сетовал на недостаточно высокую активность Е.Плющенко еще в декабре прошлого года. На заседании петербургского парламента он дал совет спортсмену чаще ходить на заседания "и чаще работать".



Тем не менее, в ходе того же заседания Е.Плющенко заявил, что он, вполне возможно, будет баллотироваться в Государственную думу следующего созыва. РБК сообщал, что в тот день от фигуриста ждали заявлений другого рода, - предполагалось, что он откажется от депутатского мандата.