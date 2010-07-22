Пятерых оперативников подозревают в похищении человека

Сотрудники управления собственной безопасности и уголовного розыска ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 июля задержали пятерых оперативников отдела по борьбе с экономическими преступлениями Василеостровского РУВД.

Сотрудники управления собственной безопасности и уголовного розыска ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 июля задержали пятерых оперативников отдела по борьбе с экономическими преступлениями Василеостровского РУВД.

Как сообщили РБК в ГУВД, задержанные сотрудники правоохранительных органов подозреваются в нарушении неприкосновенности жилища, похищении человека, незаконном лишении свободы и вымогательстве.

По данным следствия, от противоправных действий подозреваемых пострадали несколько человек, в том числе следователь милиции одного из районов Петербурга.

Следователи установили, что ОПГ из 11 человек действовала на территории Петербурга с 1999 года. Преступники мошенническим путем завладевали недвижимым имуществом граждан, в том числе совершая убийства собственников жилья.

Организаторами этой преступной группы являлись двое сотрудников районного отделения милиции. Всем 11 участникам ОПГ предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 162, 159 и 105 УК РФ (разбой, мошенничество, убийство). Восемь злоумышленников заключены под стражу, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе следствия установлено, что члены преступной группы имели устойчивые коррупционные связи в ОБЭП УВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, сотрудники которого оказывали им покровительство, укрывая совершенные злоумышленниками преступления. Сотрудники ОБЭП пользовались дорогостоящими автомобилями иностранного производства, при производстве обыска у одного из них были изъяты бриллианты.

Отметим, в июне 2010 года были задержаны сотрудники управления вневедомственной охраны УВД Курортного района, также подозреваемые в похищении и избиении человека. Так, по версии правоохранительных органов региона, 6 июня 2010 года на 3-м км автодороги Зеленогорск-Огоньки милиционеры остановили автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился директор коммерческой фирмы, и обыскали мужчину, отобрав у него 7 тыс. рублей и документы. После этого директора фирмы увезли в лес, где его долгое время избивали. Потерпевшему удалось вырваться, он убежал, бросив машину.

После того как в милицию поступила информация об инциденте, оперативники в 1 км от места происшествия обнаружили сожженную иномарку потерпевшего и задержали подозреваемых. По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что потерпевший на своем автомобиле якобы "подрезал" на дороге машину сотрудников милиции.