Силовики задержали в Киргизии брата свергнутого президента

В Киргизии в результате спецоперации на территории Джелал-Абадской области задержан брат экс-президента страны Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев. Об этом сообщает киргизское агентство "Кабар" со ссылкой на пресс-службу правительства страны. Новые власти считают его причастным к беспорядкам на юге стране. Подробности его задержания не раскрываются.

В Киргизии в результате спецоперации на территории Джелал-Абадской области задержан брат экс-президента страны Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев. Об этом сообщает киргизское агентство "Кабар" со ссылкой на пресс-службу правительства страны. Новые власти считают его причастным к беспорядкам на юге стране. Подробности его задержания не раскрываются.

Ранее в Киргизии был задержан племянник К.Бакиева (сын другого его брата) - Санжар Бакиев, подозреваемый в пособничестве организаторам беспорядков на юге страны в июне 2010 года.

Родственники К.Бакиева были объявлены в розыск новыми властями страны. Против самого К.Бакиева в Киргизии возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в расстреле демонстрантов 7 апреля 2010 года в Бишкеке, а также в злоупотреблении властью. По некоторым данным, семья К.Бакиева вывезла из Киргизии около 2 млн долларов.

Напомним, в Киргизии 6 апреля 2010 года начались массовые волнения, охватившие на следующий день почти всю страну. Жертвами столкновений сторонников оппозиции с силами правопорядка стали 82 человека, более 1,5 тыс. получили ранения. В результате беспорядков к власти в стране пришло временное правительство во главе с Розой Отунбаевой, впоследствии избранной президентом страны.

В середине июня 2010 года на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и узбеками, жертвами которых, по официальным данным стали порядка 300 человек. Однако, по некоторым данным, на самом деле число жертв могло составить не менее 2 тыс. человек. Кроме того городе Ош, который стал центром волнений, оказался практически полностью разрушен. Недавно Р.Отунбаева отмечала возможность новых вспышек насилия в республике.