В пожаре в общежитии ГИБДД в Петербурге пострадало 13 человек

Из-за пожара в общежитии ГИБДД в Санкт-Петербурге пострадало 13 человек, шестеро из них – дети. Как сообщили корреспонденту РБК в детской инфекционной больнице N5, куда поступили пострадавшие, дети отравились смесью дымов, но на данный момент чувствуют себя нормально.

Из-за пожара в общежитии ГИБДД в Санкт-Петербурге пострадало 13 человек, шестеро из них – дети. Как сообщили корреспонденту РБК в детской инфекционной больнице N5, куда поступили пострадавшие, дети отравились смесью дымов, но на данный момент чувствуют себя нормально.

«Этот день мы обеспечим им стационарное наблюдение, и уже вечером будем отпускать домой», - пояснила работник приемного отделения.

Четверо взрослых пострадавших поступили вчера вечером в НИИ «Скорой помощи», остальные находятся в Покровской больнице. Состояние их так же не вызывает опасений.

Как сообщили в пресс-службе Северо-западного регионального центра МЧС России, сейчас ведется расследование причин возникновения инцидента специально созданной комиссией.

20 ноября в 20.50 в Петроградском районе Санкт-Петербурга на втором этаже общежития ГИБДД начался пожар, которому спасатели МЧС присвоили вторую категорию сложности. В 22.56 пожар был полностью ликвидирован. Погибших нет, эвакуировано 40 человек, в госпитали города доставлено 12 пострадавших (один пострадавший отказался от госпитализации). Пожар тушили силами 99 сотрудников МЧС и 25 единицами техники и 147 сотрудниками РСЧС и 41 единицей техники.

Это не первый случай пожара, который происходит в общежитиях Петербурга. В конце июня 2006г. в здании общежития Государственной морской академии имени Макарова произошел пожар, который унес жизни восьми курсантов. Число раненых июньской трагедии составило 18 человек. Как ранее сообщало РБК, тогда причиной пожара стал «человеческий фактор». Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). К поджогу здания оказались причастны два пятикурсника Государственной морской академии.